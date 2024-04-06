تشريح جثة سائق قتل على يد سمكري بسبب كلب في مدينة نصر

أمرت النيابة العامة، بعرض جثة سائق قتل علي يد سمكري، طعنا خلال مشاجرة بينهم، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب وتاريخ حدوث الوفاة.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم ) لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

