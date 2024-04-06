غدًا.. التعادل يكفي الزمالك للتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية على حساب فيوتشر

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غدا الأحد، مع فريق فيوتشر، ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

وحسم الزمالك مباراة الذهاب على حساب فريق فيوتشر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذى أقيم على ملعب السلام بحضور جماهيري.

ويحتاج الزمالك في مباراة الغد للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير للتأهل رسميا إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، سواء تعادلا سلبيا أو ايجابيا .

وكان فريق الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.