الدوري الألماني.. كين ومولر على رأس هجوم بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة هايدنهايم، اليوم السبت، في إطار الجولة 28 من الدوري الألماني.

ويضم التشكيل العديد من اللاعبين الهجوميين، مع سعي البايرن لتحقيق فوز يقلل من فارق النقاط مع المتصدر باير ليفركوزن.

يضم خط الهجوم ثلاثة من أبرز المهاجمين في الدوري الألماني، حيث يتواجد هاري كين هداف البايرن بجانب توماس مولر صاحب الخبرة الكبيرة، بينما يلعب موسيالا دورًا هامًا في إبداع الفرص من الخلف.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولرايش

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين - جاي، كيميتش

خط الوسط: جنابري، جوريتسكا، لايمر، جمال موسيالا، ألفونسو ديفيز

الهجوم: هاري كين، توماس مولر

ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي هايدنهايم في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.