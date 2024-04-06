جامعة أسيوط تحتفل بختام فاعليات الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت إدارة رعاية شباب المدن الجامعية -طلاب- حفل ختام الأنشطة الطلابية للترم الثاني، ونهائي دوري الوحدات السكنية للمدن الجامعية، والذي أقيم بين طلاب الوحدة السكنية (ا) والوحدة السكنية (س)، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف مديري عام المدن الجامعية.

وأكد الدكتور المنشاوي، حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب، وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية، ومعيشية، وثقافية، ورياضية لهم، مشيرًا إلى أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تفتح المسارات الإبداعية أمامهم، وتتيح الفرصة أمامهم؛ للتعبير عن الذات، وبناء الثقة بالنفس.

وقد أعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن سعادته للمشاركة في ختام فاعليات الأنشطة الطلابية للترم الثاني لطلاب المدن الجامعية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة إمكانياتها؛ لدعم الأنشطة الطلابية؛ لما لها من دور مهم في صقل شخصية الطلاب، واستثمار طاقاتهم في خدمة المجتمع.

وفى ختام الحفل؛ كرم الدكتور أحمد عبد المولى، الطلاب الفائزين؛ حيث حصلت الوحدة السكنية( س) على البطولة، وذلك بحضور الأستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ عماد محمد سيد مدير المدن الجامعية طلاب، وعدد من الساده رؤساء الوحدات، والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية.

