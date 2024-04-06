الجيش الروسي: ضربة ليلية ناجحة على المجمع الصناعي العسكري ومطارات الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، نجاح الضربة الليلية التي شنتها قواته على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والمطارات العسكرية ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة.

وأشار الجيش الروسي إلى أنه خلال "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية طويلة المدى عالية الدقة ومركبات جوية بدون طيار على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا الذي ينتج ويصلح المعدات المدرعة ومعدات السيارات والطائرات بدون طيار، بجانب المطارات العسكرية ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب، وتم تحقيق أهداف الضربة بنجاح وإصابة جميع الأهداف المحددة".

وأضاف الجيش الروسي في بيانه اليومي عن أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن وحدات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية احتلت مواقع أكثر استراتيجية في اتجاه دونيتسك، كما تم إطلاق النار على تشكيلات الجيش الأوكراني في عدة مستوطنات في دونيتسك ولوجانسك.

وفي زابورويجيا وخيرسون، ذكر الجيش الروسي أن وحدات من مجموعة قوات دنيبر الروسية نجحت في إلحاق أضرار بالنيران في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة رابوتينا في منطقة زابورويجيا ومدينة إيفانوفكا في منطقة خيرسون، ليتكبد الجيش الأوكراني خسائر في صفوفه وصلت إلى مقتل وإصابة 35 جنديا، وتدمير 7 مركبات عسكرية، و7 مدافع.

وفي خاركيف، نوه البيان عن أن الجيش الروسي دمر قاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي SAMP-T خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد ضربة شنها الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركيف.