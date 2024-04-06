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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تنعى الدكتور فتحي سرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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نعى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وفاة  الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي شاءت إرادة المولى عز وجل أن يرحل عنا في هذه الأيام المباركة.

وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم السبت، أن الفقيد كان قامة علمية شامخة وأستاذًا للأجيال، كانت ومازالت مؤلفاته مرجعاً علمياً وفكرياً لكل دارسي القانون، وممارسي رسالة القضاء والمحاماة.

اختتم البيان: رحم الله الفقيد، وألهمنا جميعاً وأسرته وذويه الصبر والسلوان.

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