صلاح يكشف سر نجاحه: التخيل والتدريب والتحكم في المشاعر

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في تحقيق إنجاز استثنائي بتسجيله أكثر من 20 هدفا في جميع البطولات للموسم السابع على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي مهاجم في تاريخ ليفربول.

وكشف مهاجم ليفربول، لموقع ناديه الرسمي، عن أسراره في تطوير شخصيته وعقليته، حيث يؤكد على أهمية التخيل في تحقيق الأهداف، قائلا: "أحيانا عندما أستيقظ، أجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم وظهر مستقيم، تغمض عنييك وتتخيل ما تريد تحقيقه أو كيف تريد".

ويضيف: "أنت فقط تتخيل من خلال الشعور، لأنه أهم شيء، فهو يشعرك بالطاقة، بمجرد أن تتخيله سيحدث ذلك".

ولكنه يشدد على أهمية التدريب جنبا إلى جنب مع التخيل، قائلا: "لكنك كلاعب بحاجة إلى العمل على تطوير مستواك وليس فقط مجرد التخيل، عندما أواجه موقفا في الملعب، لا أشعر أنه حدث للمرة الأولى، لأنه عندما أكرر ما أفعله، عقلك يعرف ما يجب فعله وهو ما لا يجعلني متوترا، لأن هذا الشعور شعرت به من قبل".

النصيحة

يقدم صلاح نصيحة بسيطة ولكنها فعالة: "النصيحة الوحيدة التي يمكنني قولها، ربما تكون الأسهل، مثل إذا كنت تريد شيئا ما، فافعله وعليك أن تعلم أن الأمر سيكون صعبا وسيكون هناك صعودا وهبوطا في مستواك الفني".

ويضيف: "لكن إذا كنت تريد ذلك إلى أقصى الحدود، عليك أن تستعد للتضحية بالكثير من الأشياء لتحقيق ذلك، وإلا فلن يحدث".

ويشير إلى أهمية المثابرة والتدريب المستمر، قائلا: "ما أقوله إن عليك كلاعب أن تتدرب على ما تريد فعله لمدة 5 أو 10 دقائق، يبدو الأمر سهلا ولكن ثق بي، لن يكون كذلك، إذا قمت بذلك كل يوم، سترى النتيجة في النهاية".

التعامل مع التوتر

يقر صلاح بأن التوتر أمر طبيعي، لكنه يؤكد على أهمية التحكم في المشاعر، قائلا: "أعتقد أنه أمر طبيعي أن يشعر الجميع بالتوتر، لست وحدي، لكن عليك أن تحاول التحكم في عواطفك ذلك الوقت".

ويضيف: "المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا كلاعبين، أننا نحاول الهروب من هذه المشاعر، نحاول أن نشعر بأنها ليست حقيقية، لكن في نهاية اليوم، إذا قبلتها وتعاملت معها بأفضل طريقة ممكنة، سيكون الأمر جيدا".

اليوجا والتأمل

يؤمن صلاح بأهمية اليوجا والتأمل في مساعدته على التحكم في مشاعره، قائلا: "بالطبع، أمارس الكثير من اليوجا وكذلك التأمل، فهذا يساعدني كثيرا، لكن عليك أن تتقبل ما تشعر به في جميع المواقف".