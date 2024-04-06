ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال بعيد الأم لذوى الهمم بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس  الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم ( مشروع حياة أفضل ) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية . وألقى  الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة ).
تضمن الأحتفال فقرات متنوعة . وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص  الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل مكاتب الإيبارشية التى تخدم اطياف مجتمع المنيا دون تفرقة او تمييز.
 

الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم مشروع حياة أفضل الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية