الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال بعيد الأم لذوى الهمم بالإيبارشية

ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم ( مشروع حياة أفضل ) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية . وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة ).

تضمن الأحتفال فقرات متنوعة . وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل مكاتب الإيبارشية التى تخدم اطياف مجتمع المنيا دون تفرقة او تمييز.

