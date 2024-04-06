ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم ( مشروع حياة أفضل ) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية . وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة ).
تضمن الأحتفال فقرات متنوعة . وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل مكاتب الإيبارشية التى تخدم اطياف مجتمع المنيا دون تفرقة او تمييز.
البوابة القبطية
الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال بعيد الأم لذوى الهمم بالإيبارشية
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ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم ( مشروع حياة أفضل ) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية . وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة ).
ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، الأحتفال بعيد الأم لذوى الهمم ( مشروع حياة أفضل ) التابع لمكتب العمل الإيبارشى بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس بالكاتدرائية بحضور الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي بالإيبارشية . وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم بعنوان ( المحبة المؤثرة ).