سيدة تسأل: هل تجوز الصلاة خلف التليفزيون؟ والدكتور علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها تعرف أسرة تصلي الجمعة والالتزام خلف صوت التليفزيون، فما حكم صلاتهم؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: "الجماعة اشترط فيها العلماء عدة شروط ومنها الاتصال حتى ولو تباعد مئات الالاف ما دام هناك اتصال بالصفوف".

وأضاف: "مطلق الراديو والتليفزيون لا يتحقق فيه الاتصال، وممكن اكون انا امام الامام، فيصبح الامام ماموم، والجماعة لها شروط، والصلاة خلف التليفزيون والراديو، لا تتحق شروط؟.



برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.