الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها بعد انتخاب مجلس الأمة وفقا للدستور

تقدمت الحكومة الكويتية اليوم /السبت/ برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، باستقالتها تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور الكويتي إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي باسمه وباسم الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

وتأتي هذه الاستقالة عقب الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي أمس /الجمعة/ لفصلة التشريعي 18، ووفقا لمقتضيات الدستور الكويتي حيث تقضي المادة 57 من الدستور أنه يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18، في 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.