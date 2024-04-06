ناقد فني: «الحشاشين» به نوع من الإبهار البصري

أكد أحمد سعد الدين، الناقد الفني، أن الموسم الرمضاني الحالي يشهد تطور تقني بشكل كبير جدًا في عناصر العمل الفني، مشددًا على أن التصوير جيد جدًا في مسلسلي الحشاشين وجودر، كما أن المونتاج واحد من العناصر الفنية التي نشهدها خلال الموسم الرمضاني 2024.

وأوضح «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في مسلسل «جودر» يتم الاعتماد على «الجرافيك» بشكل مميز وهناك عناصر أخرى مميزة جدًا خلف الكاميرا، مؤكدًا أن كل هذه من عناصر العمل الفني في أعلى حالاتها وخلقت نوع من الإبهار لدى المشاهد.

وشدد على أن المسلسل التاريخي «الحشاشين» به نوع من الإبهار في الصورة، مؤكدًا أنه تم تصويره في 5 دول وهو رقم كبير ويحتاج لميزانية كبيرة في الإنتاج، كما أن «جودر» جاء بشكل مميز جدًا سواء عناصر العمل أو حتى التمثيل، موضحًا أن التقنية وعناصر العمل حتى تكون في حالة الاكتمال تحتاج لميزانيات ضخمة ولم تكن متوفرة بالشكل الموجود الفترة الحالية.



وتابع: «شهدنا في الأعمال الدرامية برمضان 2024 سخاء إنتاجي بالتزامن مع التطور التقني في الإخراج والتقنيات الأخرى».