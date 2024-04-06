كل ما تريد معرفته عن معاش الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن موافقة مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين" من 1350 إلى 1500 جنيه شهريا تصرف كل 3 أشهر، على أن يبدأ الصرف بالزيادة الجديدة بداية من صرفية شهر أغسطس 2024.

🔸 معاش الأطباء يتم صرفه للطبيب بعد بلوغه سن الـ 60 من اتحاد المهن الطبية.

ايضا يستحق المعاش كلا من:

- اسر الاطباء المتوفيين

- اسر الشهداء من الاطباء

- الاطباء العاجزيين كليا عن العمل بقرار من اللجان الطبيبة

🔸 كيفية تقديم طلب الحصول علي المعاش:

- يتوجه الطبيب (شخصيا) الي النقابه العامه او الفرعيه

- الحصول علي استمارة (أ - ن) لصرف معاش الاطباء من خلال اللجنة الاجتماعيه بنقابة الاطباء:-

👈 يتم ملى هذه الاستمارة من النقابة وتقدمها إلى ادارة المعاشات في اتحاد نقابات لمهن الطبية.

🔸 يتوجه العضو بطلب لادارة المعاشات في لاتحاد نقابات المهن الطبية وسحب استمارة طلب معاش ويرفق به:

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- بيان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد (يتم الحصول عليه من النقابة)

3- رقم عضويته ورقم الحساب الجاري الذي يمكن تحويل المعاش عليه مع ذكرا اسم البنك (الاهلى – اسكندرية – مصر ) والفرع.

4-خطاب موجه الي اتحاد المهن الطبية من البنك (الاهلى – اسكندرية – مصر ) بالموافقه علي تحويل المعاش.

🔺ملحوظة:-

يصرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وليس اعتبارا من بلوغ الستين فاذا تأخر العضو عن تقديم الطلب لا تحسب له المدة السابقة علي تقديم الطلب.

🔹 ويصرف إجمالًا كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد،على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.