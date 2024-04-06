الناخبون في سلوفاكيا يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع في سلوفاكيا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار خلفا لرئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /السبت/ أن جولة الإعادة تجري بين وزير الخارجية السابق إيفان كورشوك الموالي للغرب، ورئيس البرلمان بيتر بيليجريني الحليف المقرب لرئيس الوزراء روبرت فيكو.

وأشارت القناة إلى أن كلا المرشحين لم يحصلا على 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، وهو الحد الأدنى المطلوب للفوز بالسباق.