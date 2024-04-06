تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل فضلاً عن سرعة إستكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية ، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامه لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات نظافة وتجميل لرفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات وغسل الأرصفة بالشوارع والميادين تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.