نهائيات كأس مصر لـ"رجال وسيدات الطائرة" بدون جمهور

أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتهاعلى صالة إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 بدون جمهور ،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع وادى دجلة.

كما يقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا ، حيث تأهل لنصف النهائى فرق كلا من ، الأهلى و الزمالك وبتروجت و طلائع الجيش .

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مسار اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى .

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.