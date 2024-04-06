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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الولايات المتحدة والفلبين تبحثان أولويات التحالف المشتركة وزيارة ماركوس المرتقبة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والفلبين
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بحثت الولايات المتحدة والفلبين أولويات التحالف المشتركة، سواء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو لمناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى واشنطن العاصمة والقمة الثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين المقررة في 11 أبريل الجاري. 

وأكد بلينكن أهمية القمة المرتقبة وأعرب عن شكره لنظيره الفلبيني على استقباله خلال زيارته المثمرة لمانيلا مارس الماضي.

الولايات المتحدة الفلبين