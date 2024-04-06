الولايات المتحدة والفلبين تبحثان أولويات التحالف المشتركة وزيارة ماركوس المرتقبة

بحثت الولايات المتحدة والفلبين أولويات التحالف المشتركة، سواء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو لمناقشة الزيارة المرتقبة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى واشنطن العاصمة والقمة الثلاثية لزعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين المقررة في 11 أبريل الجاري.

وأكد بلينكن أهمية القمة المرتقبة وأعرب عن شكره لنظيره الفلبيني على استقباله خلال زيارته المثمرة لمانيلا مارس الماضي.