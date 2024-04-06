ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يكلف مسئولى المحليات بتكثيف جهود إزالة التعديات

تنفيذ اعمال النظافة
تنفيذ اعمال النظافة العامة بمدينة أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد على إستمرار أعمال النظافة العامة أمام دور العبادة، وفى الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين العامة لخلق أجواء إحتفالية مناسبة أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بأجازة العيد.

 وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنظيف أشجار النخيل.

فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولًا بأول، وتكامل مع ذلك مواصلة العاملين وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالشوارع والميادين الرئيسية وذلك لتهيئة مختلف المناطق للظهور بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق أمام الضيوف من الأفواج السياحية والزائرين، وكذا أهالى المحافظة.

IMG-20240406-WA0014
IMG-20240406-WA0014
IMG-20240406-WA0012
IMG-20240406-WA0012
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0008
IMG-20240406-WA0009
IMG-20240406-WA0009
IMG-20240406-WA0011
IMG-20240406-WA0011
IMG-20240406-WA0007
IMG-20240406-WA0007
IMG-20240406-WA0006
IMG-20240406-WA0006
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240406-WA0005
IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0003
IMG-20240406-WA0004
IMG-20240406-WA0004
IMG-20240406-WA0002
IMG-20240406-WA0002
IMG-20240406-WA0001
IMG-20240406-WA0001
IMG-20240406-WA0000
IMG-20240406-WA0000
ازالة التعديات تنفيذ اعمال النظافة العامة رفع التراكمات أخبار محافظة أسوان