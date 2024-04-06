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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الاستخبارات الأوكرانية تعلن تفجير أنبوب ينقل منتجات بترولية في روستوف الروسية

روسيا
روسيا
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ذكرت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية اليوم السبت بأن خط الأنابيب الذي تستخدمه روسيا لنقل المنتجات البترولية إلى ناقلات النفط لأغراض عسكرية قد نجحت في تفجيره في منطقة روستوف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان المديرية القول إنه:" في الساعات الأولى من اليوم السبت في منطقة بلدة آزوف (منطقة روستوف)، وقع انفجار خط الأنابيب المستخدم لضخ المنتجات النفطية من مستودع نفط محلي إلى الناقلات في ميناء آزوف البحري، ما أدى إلى تعليق تزويد الناقلات إلى أجل غير مسمى."

وتابعت أن روسيا استخدمت هذه البنية التحتية لأغراض عسكرية، لدعم المجهود الحربي ضد أوكرانيا.

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت الإسبوع الماضي مصنع طائرات بدون طيار من طراز شاهد انتحاري ومصفاة نفط في تتارستان الروسية كما ضربت طائرة بدون طيار أوكرانية بعيدة المدى منشأة تصفية النفط الرئيسية في مصفاة نيجنكامسك، مما تسبب في نشوب حريق.

روسيا أوكرانيا روستوف