تجديد حبس عامل هتك عرض صبي بالشرابية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة الشرابية، تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على صبي وهتك عرضه بعد استدرجه إلى محل دراجات هوائية في منطقة الشرابية.



تعود تفاصيل الواقعة بتقلي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة الطفل تتهم عاملا بهتك عرض نجلهم في نهار رمضان داخل محل في دائرة قسم شرطة الشرابية.

وبانتقال قوات الأمن لمكان البلاغ تبين أن عامل في محل دراجات هوائية استدرج صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

