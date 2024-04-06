شرخ في الوجه وغياب لمدة شهر.. تفاصيل حالة حسين الشحات بعد الإصابة أمام سيمبا

تأكد غياب حسين الشحات لاعب الأهلي عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتعرض “الشحات” للإصابة في الوجه وسقط على الارض في حالة إغماء وفقد الوعي وتم نقله إلى المستشفى عقب نهاية المباراة مباشرة للخضوع لفحوصات طبية بعد الاشتباه بإصابة بارتجاجا في المخ.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل حالة حسين الشحات الصحية وتفاصيل الإصابة ومدة الغياب بعد نقبل اللاعب إلى احد المستشفيات.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات عبارة عن شرخ في الوجه أسفل العين نتيجة تعرضه لكدمة قوية، وتم وضع اللاعب تحت الملاحظة الطبية في المستشفى.



وأضاف أن حسين الشحات سيخضع لأشعة مقطعية جديدة اليوم السبت، من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على حالته لكن الأمور لا تبدو خطيرة.



وتابع: مدة غياب حسين الشحات المتوقعة لن تقل عن شهر بشكل مبدئي، ومن المنتظر أن يرتدي “الشحات” قناعا طببيا للوجه في الأيام الأولى له بالتدريبات.