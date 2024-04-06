"تكافؤ الفرص" بالشرقية تنظم ندوات عن فضل العشر الأواخر من رمضان.. صور

نظمت وحدتى تكافؤ الفرص بمركز فاقوس ومدينة القنايات ثلاث ندوات عن" فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفضل ليلة القدر - فضل الدعاء فى العشر الأواخر من شهر رمضان- زكاه الفطر".

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

واوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضى قامت وحدتى تكافؤ الفرص بمركز فاقوس ومدينة القنايات بتنظيم ثلاث ندوات دينية.

حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان " فضل الدعاء فى العشر الأواخر من رمضان- زكاه الفطر" تناولت الحديث عن انواع الدعاء ومواضع استجابه الدعاء والصلاه والتقرب بها إلى الله عز وجل كما تم الحديث عن مقدار و وقت إخراج زكاة الفطر والأدله على إخراجها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم و جواز اخراجها من حبوب وقيمه، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة السكان بمركز فاقوس وإدارة الأوقاف.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة عن (فضل العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك وفضل ليلة القدر) تناولت مقدار وكيفية وميعاد إخراج زكاة الفطر ومستحقيها والأدعية المستجابة وذلك بمقر رئاسة المدينة بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر الشريف بالشرقية.