تضامن الفيوم تكثف جهودها لتوزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية

كثفت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جهودها لتوزيع 15 ألف كرتونة بقرى ونجوع المحافظة، حيث نجحت اليوم فى توزيع عدد 600 كرتونة مواد غذائية لدعم 600 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرى شيخ عبدالله المرغلى والجعافره وشدموه وحجز دفنو وزكريا شحاته مركز اطسا فى محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور رمضان ابو حامد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز إطسا، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.