ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "دون ترخيص" في بدر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة).. وإعترف بإدارته المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

