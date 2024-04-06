"Godzilla x Kong" يواصل هيمنته على شباك التذاكر للأسبوع الثاني

يواصل فيلم الفانتازيا والخيال العلمي “Godzilla x Kong: The New Empire” تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 218 مليون دولار، جمع منها 103 ملايين في شباك التذاكر الأمريكي و115 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

في إطار من الحركة والخيال العلمي، يجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض. تدور الأحداث في إطار من الحركة والخيال العلمي، يجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض. ويشارك في بطولته: دان ستيفنز، ريبيكا هول، بريان تيري هنري.