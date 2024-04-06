"بسبب الأجرة".. سائق بشركة توصيل شهيرة يتعدى على أجنبيين بالضرب فى التجمع الأول

أقدم سائق بشركة توصيل شهيرة على التعدى على اجنبيين بالضرب مما تسبب فى اصاباتهما بمنطقة التجمع بسبب خلاف على الأجرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم، مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثًا إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وإعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

