أوكرانيا تتسلم 70 سيارة إسعاف من كوريا الجنوبية‎

تسلمت أوكرانيا 70 سيارة إسعاف إضافية من كوريا الجنوبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية -:" أنها تلقت 70 سيارة إسعاف إضافية من الحكومة الكورية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة خلال الحرب، وفي وقت سابق، تم بالفعل تسليم 30 سيارة إسعاف إلى أوكرانيا".

وأوضح البيان أن السيارة يمكن استخدامها لتقديم المساعدة للمرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إضافية للحفاظ على حياتهم أثناء نقلهم إلى المستشفيات وفيما بينها، وأن أكثر من 500 سيارة إسعاف تم تدميرها أو إتلافهم أو الاستيلاء عليهم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في العام قبل الماضي، فضلا عن تدمير 1772 منشأة طبية في أوكرانيا جراء أعمال القصف اليومي وقصف البنية التحتية المدنية.