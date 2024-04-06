محافظ المنوفية: غرف عمليات لتلقى الشكاوى على مدار الساعة خلال عيد الفطر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، موجهاً بفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام جموع المواطنين للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم والمتابعة الدورية بما يضمن استمرارية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحدائق ، ومشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة فضلاً عن استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازه العيد وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وفي قطاع التموين ،شدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والاسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا المرور على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة أجازه العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين .