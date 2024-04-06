التموين: انتظام عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الفطر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك متابعة يومية مستمرة للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعة للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأكد وزير التموين على إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع.

وأشار إلى أنه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.

كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الوزارة تتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضا.

كما أشار إلى توجيه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضا.

كما تم توجيه ‏المديريات كذلك بالمتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور على مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

كما ‏شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها، وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.‏