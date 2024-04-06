بمناسبة يوم القدس.. إضاءة صخرة الروشة بالعاصمة اللبنانية بالعلم الفلسطيني

احتفالا بمناسبة يوم الأرض ويوم القدس العالمي، أضاءت بلدية بيروت صخرة الروشة بالعاصمة اللبنانية، بالعلم الفلسطيني.

وشارك مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والسياسيين ومشاهير الفن في وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني من بينهم الفنان معين شريف.

وحرص الفنان معين على وصلة فنية تضامنية مع فلسطين، وقال في بيان سابق "إن وقفة هذا العام ليست للتضامن فقط بل لنطالب مع كل أحرار العالم الذين خرجوا في هذا اليوم، وبصوت واحد لوقف إطلاق النار الفوري وتغليب الإنسانية على الوحشية التي يتعامل بها العدو".

و قال محافظ بيروت أيضا في كلمته، إن "بيروت كانت دائما عاصمة القضية الفلسطينية، وهذا تعبير إنساني من شعب بيروت ومن الشعب اللبناني عن تضامن ومحبه للشعب الفلسطيني وعن تقديره واحترامه لحق وقدسية فلسطين والقدس، نحن ننادي بحق العودة لكل فلسطيني إلى أرضه التي خرج منها قصرا".