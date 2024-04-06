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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

وكيل مجلس النواب والأمين العام ينعيان الدكتور أحمد فتحي سرور

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين
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نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق  صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف.
، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وكيل مجلس النواب والأمين العام ينعيان الدكتور أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور