وكيل مجلس النواب والأمين العام ينعيان الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف.

، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.