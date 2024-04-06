أوقاف المنوفية تنهى استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.



فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص وذلك خلال فترة أجازه عيد الفطر ، فضلاً عن تمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول ، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.