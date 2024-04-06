أوكرانيا: الجيش الروسي يطلق النار 15 مرة على بلدات دونيتسك‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أطلق النار 15 مرة على العديد من بلدات الإقليم الليلة الماضية.

وذكر فيلاشكين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية):" أن القوات الروسية أطلقت النار في يوم واحد فقط 15 مرة على بلدات، وتم إجلاء 437 شخصًا من خط المواجهة، من بينهم 16 طفلًا".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه تم قصف مشروع زراعي في بلدة بوهويافلينكا بمنطقة فوهلدار. وأصيب شخصان في بوشكينو بمنطقة بوكروفسك. وفي مجتمع كوراخوف، وتعرضت كوراخوف وهوستري ويانتارني وبيريستكي لإطلاق النار.. وفي مجتمع ليمان، ألحق القصف أضرارًا بستة منازل في نوف. وفي بلدة كوستيانتينيفكا، تم القصف على بيلا هورا وديلييفكا وأوليكساندرو شولتين