مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

لقي شاب مصرعه صدمه قطار بشبين القناطر، أثناء عبوره السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطارا بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور "ا ف م" 26 سنة، خط السكة الحديد صدمه القطار، ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بالدفن.