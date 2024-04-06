دعاء الرئيس السيسي خلال احتفالية الأوقاف بـ"ليلة القدر"

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدعاء في احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بـ"أن يسدد الله على طريق الخير والبناء خطانا ويمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب، ويُكلل عملنا بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير".

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفالية، اليوم السبت، إلى أن "هذه ليلة مباركة (ليلة القدر)، أُنزل فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات".

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

وشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.