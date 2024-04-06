أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم السبت 6 إبريل 2024

السبت 06/أبريل/2024 - 11:17 ص

استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور، وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، تراوح سعر البطاطس بين 5.25 إلى 8.75 جنيه، تراوح سعر البصل بين 9 إلى 22 جنيهًا.

اما سعر الكوسة بين 8 إلى 16 جنيهًا، تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2 إلى 4 جنيهات، وتراوح سعر الفاصوليا بين 11 إلى 21 جنيهًا، وتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 5 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر الباذنجان رومي بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، و سعر الباذنجان الأبيض بين 7 إلى 10 جنيهات، وسعر الفلفل رومي بلدي بين 7.5 إلى 9.5 جنيه.

وجاء سعر الفلفل رومي صوب بين 5 إلى 9 جنيهات، تراوح سعر الفلفل حامى بلدي بين 4 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب بين 11 إلى 21 جنيهًا، تراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» بين 20 إلى 30 جنيهًا، وراوح سعر الملوخية بين 6 إلى 11 جنيهًا