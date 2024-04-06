السيسي يرافق طفلا من ذوي الهمم خلال احتفالية ليلة القدر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وفي لفتة انسانية، اصطحب الرئيس السيسي، الطفل محمد وائل أحمد من ذوي الهمم، بعد تسلمه جائزة الفوز في مسابقة القرآن الكريم، حتى نزوله من على خشبة المسرح.

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.