لا شبهة جنائية في وفاة عامل شنقا بالجيزة

باشرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة العثور علي جثة بائع مشنوقًا داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة.

انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة للجثمان إذ كشفت المعاينة الاولية سلامة منافذ العقار من اي اثار عنف، كما تم التحفظ وتفريع كاميرات المراقبة المحيطة من العقار والتي لم توضح دخول غرباء.

وبسماع اقوال اسرته وشهود العيان وبطلب تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة تبين أن أزمة نفسية قادته لإنهاء حياته ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان عقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقاً داخل شقة سكنية في الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع، وبعمل التحريات تبين أن أزمة نفسية قادته لإنهاء حياته ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.