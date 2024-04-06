الأرصاد تكشف انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 6 أبريل حتي الخميس 11 أبريل، حيث يشهد اليوم السبت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القـناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غدا الأحد 7 أبريل حتى الثلاثاء 9 أبريل، سيكون هناك انخفاض آخر على أغلب الأنحاء يصاحبه أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ويشهد غدا الأحد 7 أبريل، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحـاء على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين 8 أبريل والثلاثاء 9 أبريل، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحـاء على فترات متقطعة.

كما يشهد الأربعاء 10 أبريل، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس 11 أبريل نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 25 إلى 27 درجة للعظمى والصغرى من 14 إلى 15 درجة.