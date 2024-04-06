وزير الأوقاف: افتتاح أكثر من 11 ألفا و900 مسجد في عهد السيسي

كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن افتتاح ما يزيد على 11 ألفا و900 مسجد، إنشاء وتطويرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يزيد على 250 ألف مسجد هيأناها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر فيها اسم الله اناء الليل وأطراف النهار.

وأكد وزير الأوقاف، خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، أننا نستقبل جمهوريتنا الجديدة بأكثر من 400 إصدار علمى ودعوى وتثقيفي في خطاب تجديدي يجمع بين فهم مقاصد القرآن والسنة ومراعاة فهم الواقع وبنخبة من الائمة والواعظات.