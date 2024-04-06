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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن فضل ليلة القدر

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، فيلمًا تسجيليًا عن فضل ليلة القدر وجهود الدولة في تطوير وبناء المساجد خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مثل مسجد مصر ومركزها الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة ودار القرآن الكريم بداخله، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مساجد آل البيت.

يحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ويكرم الرئيس السيسي، أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس الماضي.

احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر أحمد الطيب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم