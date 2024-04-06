اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى ونشاط للرياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ودافىء علي السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد السبت نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 36 العظمي والصغري 22 درجة .