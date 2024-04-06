دون راحة.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استعداداته لمواجهة إنبى، دون راحة اليوم السبت بعد الفوز على سيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى إياب ربع نهائى البطولة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى في الدوري الممتاز المقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

وكان الأهلى قد خسر أخر مباراة في الدوري الممتاز ب من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.