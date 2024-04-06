تعرف على هدية السيسي التذكارية في حفلة ليلة القدر

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية من الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف خلال حفل ليلة القدر وجاءت الهدية التذكارية عبارة عن سلسلة رؤية لتجديد الخطاب الديني.

ونرصد أبرز المعلومات عن سلسلة رؤية:

- سلسلة "رؤية" تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب تعالج قضايا الفكر الديني بشكل معاصر مع مراعاة مستجدات العصر الجديد.

- علامة مضيئة في تاريخ الكتب فهي لم تقتصر على القضايا الدينية فقط ولكن تناقش القضايا الدنيوية المتنوعة

- مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الأديان وسلسلةرؤية هي ورؤية المترجمة، ورؤية للنشء والتي صدر منها أكثر من مائتي إصدار في مختلف فنون وجوانب الفكر الديني الرشيد علميا ودعويا وثقافيا وصارت إصداراتها محط أنظار المؤسسات الدينية والثقافية في مختلف دول العالم

- جاءت نتاج تعاون كبير بين وزارتي والأوقاف والثقافة في ظل العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- السلسلة تم إصدارها في توثيق علمي تام وأسلوب سهل ميسر بعيد عن التكلف والتعقيد مما يجعلها موسوعة المتخصصين وغير المتخصصين على حد سواء.

- موسوعة رؤية تضم موضوعات وقضايا في غاية الأهمية منها المختصر الشافي في الإيمان الكافي ومنها الوعي بالشأن العام ومنها بيان أوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم وفلسفة الحرب والسلم والحكم وفن المقدمات والخواتيم ومفهوم الجاهلية والصحوة ودور العقل في فهم صحيح النص .

- موضوعات السلسة تعالج كثيرًا من الإشكاليات الفكرية التي نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل

- لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته ، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي .



- السلسلة التي تصدر بالعديد من اللغات الأجنبية تتناول جوانب الحياة المختلفة

- تعد المشروع الأهم من مشاريع تجديد الخطاب الديني وتشمل كافة مناحي الحياة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر حيث من المقرر أن يتم تكريم عددا من حفظة القرأن الكريم

ويحضر الاحتفالية القيادة السياسية المصرية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.