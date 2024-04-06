أستراليا تقرر تعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيق في الغارة الإسرائيلية على موظفي الإغاثة

قررت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، تعيين مستشار خاص للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

ونقلت صحيفة (ذا أستراليان) المحلية عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج قولها للصحفيين، إنه سيتم تعيين مستشار خاص للحكومة للإشراف على التحقيق الإسرائيلي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم أسترالي، بسبب أن التحقيق الأولي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية لم يكن مرضيا.

وأضافت: "المعلومات التي قدمتها إسرائيل في تحقيقها لم توافق توقعاتنا بعد، نشعر بالقلق أيضًا من التعليقات الأولية التي تفيد بأن هذا كان حادثًا وأن مثل هذه الحوادث تحدث أثناء الحرب.. نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وأقال الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة بينهم الأسترالية، زومي فرانكوم، إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية إقالة الضابطين بأنها "خطوات أولى ضرورية" لكنها قالت إن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل إن "التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت "لا يمكن تجاهل هذا الأمر"، مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تحدث قبل أيام مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن غضب بلاده وقلقها إزاء مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية.