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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة دهب يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة القدر في جنوب سيناء

حضور رئيس مدينة دهب
حضور رئيس مدينة دهب احتفال الأوقاف بليلة القدر بجنوب سيناء
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حضر اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء احتفال إدارة الأوقاف بليلة القدر بعد صلاة العشاء بمسجد الهدى مساء الجمعة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة رئيس المدينة تلاها كلمة مدير إدارة الأوقاف بدهب.

وكرم رئيس المدينة أوائل مسابقة حفظ القرآن الكريم وهم: عبدالله أحمد البندارى وشهد هانى يونس ويوسف عماد الدين جعفر وأحمد مجاهد عادل ومريم محمد فتحى عبدالعزيز وروضة سعيد السيد عبدالحميد.

كما حضر اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة اليوم فعاليات يوم التكافل الاجتماعي، تضمن اليوم إفطار رمضاني للأطفال وأهاليهم تبعه عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب ثم توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال.

وقال رئيس المدينة، إن الاحتفال ساده جو من المودة بين الحضور والأطفال الذين قضوا يوما مليء بالفرح والبهجة.

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