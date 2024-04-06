فلسطين.. قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف شمال محافظة الوسطى من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف جوي ومدفعي استهدف شمال محافظة الوسطى من قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، وينفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما نفذ ضربات مدفعية استهدفت شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي نار بشكل مكثف سمع دويه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمختلف أنواع الآليات الحربية، ونتج عن تلك الاستهدافات المتواصلة، ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد 33091 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75750 آخرين.