بعد نقله إلى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حسين الشحات

كشف قناة «أون تايم سبورتس»، عن تطورات إصابة حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، بعدما تم نقله إلى أحد المستشفيات عقب مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.



وقال مراسل أون تايم سبورتس في تصريحات تلفزيونية: «حسين الشحات عقب انتهاء المباراة، توجه إلى أحد المستشفيات من أجل متابعة حالته، وإجراء بعض الفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة إصابته التي تعرض لها في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف أن الشحات كان يعاني من كدمة قوية تحت العين الأمر الذي جعل الجهاز الطبي للأهلي في حالة قلق وتم نقل اللاعب إلى المستشفى بسبب الاشتباه إصابته بارتجاج في المخ وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية وخلال ساعات ستظهر نتيجة الأشعة والحالة مطمئنة مستقرة.

وكان حسين الشحات لاعب الأهلي قد تعرض إلى إصابة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني، ليتحصل على ركلة جزاء ويعزز الأحمر تقدمه بالهدف الثاني.