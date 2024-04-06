«كهربا»: سعيد بالتأهل والأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة.



وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «الحمد لله على هذه النتيجة، وكان من المهم حسم التأهل في مباراة اليوم أمام فريق سيمبا التنزاني».

وأضاف كهربا: «أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، وجاهز والأهم هو تحقيق الفوز، وفخور بوجودي في الأهلي والصعود إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا».

وتابع: «سعيد بحضور الجمهور أمام سيمبا ومؤازرتهم لنا، ونعدهم بالحصول على اللقب لإسعاد الشعب الأهلاوي في كل العالم».

واختتم محمود كهربا تصريحاته، قائلا: «الأهلي كبير على أي فريق ولا نخشى أحد في نصف نهائي أبطال إفريقيا، يكفي إننا أبطال آخر نسخة من البطولة ولدينا ثقة في أنفسنا جيدة وقادرين على الحفاظ على اللقب».