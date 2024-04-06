نقل حسين الشحات إلى المستشفى للاشتباه في ارتجاج بالمخ

غادر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة الدولي إلى المستشفى عقب مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتعرض حسين الشحات لاعب الأهلي إلى إصابة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني، ليتحصل على ركلة جزاء ويعزز الأحمر تقدمه بالهدف الثاني.

وخرج حسين الشحات من ملعب المباراة على نقالة، قبل أن ينقل اللاعب بسيارة إسعاف إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوصات طبية والوقوف على حجم الإصابة الذي تعرض لها.



وكشفت مصادر أن التشخيص المبدئي لإصابة حسين الشحات هي عبارة عن اشتباه في ارتجاج في المخ، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص بالأشعة داخل أحد المستشفيات خلال الساعات المقبلة للوقوف على طبيعة إصابته.