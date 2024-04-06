طلق ناري بالرأس.. مقتل شاب متأثرًا بإصابته في مشاجرة بطوخ

شهدت محافظة القليوبية واقعة مؤسفة؛ بعد مقتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري من سلاح بالرأس، مما تسبب في إصابات خطيرة بالجمجمة، وذلك خلال فترة علاجه بالمستشفى.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام على إثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملي" من طيات ملابسه وإطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة "طبنجة 9 ملي" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومواصلة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.